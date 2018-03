Limburg wird für Info-Stelen kritisiert

LIMBURG Die Reißleine zu spät gezogen: Das ist der Vorwurf des Bundes der Steuerzahler (BdSt) an die Stadt Limburg im am Mittwoch vorgestellten "Schwarzbuch". Dort führt der Verband Fälle an, die aus seiner Sicht Verschwendung von Steuergeldern darstellen.

