Limburger guckt tief ins Weltall

Frank Weidenbusch hat diese fantastische Aufnahme der Bode-Galaxie (M81) mit einem 14,5-zölligen Spiegelteleskop in Neu Mexiko (USA) erstellt und anschließend in vielen Stunden am heimischen Computer bearbeitet. Dabei gelang es ihm, feinste Strukturen und äußerst lichtschwache Staubregionen um die Galaxie herum darzustellen.

Wahrscheinlich ist es auch noch niemals zuvor einem Amateurastronomen gelungen, dabei einzelne Sterne abzubilden. Normalerweise sind alle Sterne auf einem solchen Himmelsbild heimische Vordergrundsterne, aber im oberen Bereich haben Fachleute tatsächlich winzige Lichtpünktchen identifiziert, die die gleiche Entfernung haben, wie M81 selbst – nämlich unglaubliche zwölf Millionen Lichtjahre! (red/Foto: Frank Weidenbusch)