Limburger werfen sich in Tracht

Folklore Oktoberfestzeit startet schon am Donnerstag / Festplatz ab Freitag geöffnet

Limburg In Limburg wird das 69. Oktoberfest gefeiert: Die Gaudi findet vom 18. bis zum 23. Oktober auf dem Festplatz und in der Festhalle in der Ste.-Foy-Straße statt.

