MGV spendet an Flüchtlinge

VEREINE Geld soll für Garten genutzt werden

Villmar-Weyer (red). Der MGV "Eintracht" Weyer hat eine Spende in Höhe von 300 Euro aus dem Weihnachtskonzert an die Flüchtlinge in Villmar übergeben.

