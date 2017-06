Von Mika Beuster

"Man muss einfach das lieben, was man macht"

Pop am Fluss Interview mit dem erfolgreichen Singer-Songwriter Albert Hammond

Weilburg „It Never Rains in Southern California“, „I'm a Train“, „When I Need You“: Lieder, mit denen Albert Hammond vor etwa 40 Jahren weltweit Erfolg hatte. Doch Hammond schrieb viele Songs für andere Künstler. Wie wird ein Hit gemacht? Das TAGEBLATT hat Hammond gefragt.

