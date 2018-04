Von Sabine Gorenflo

Managen, nicht Politiker sein

Landratswahl Freie Wähler nominieren einstimmig Andreas Bendel zum Kandidaten

Limburg-Weilburg Bei der Landratswahl am 28. Oktober tritt Andreas Bendel für die Freien Wähler des Landkreises Limburg-Weilburg an. Er wurde am Freitag im Gasthaus Rudolph in Allendorf einstimmig gewählt.

Copyright © mittelhessen.de 2018