Mann belästigt  24-Jährige

Ersten Ermittlungen zufolge trafen die Frau sowie der Unbekannte auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Obertiefenbach aufeinander.

Als die Frau nach dem Einkauf an ihr Auto zurückkehrte, sah sie, wie der etwa 40 Jahre alte Mann offensichtlich in ihre Richtung blickte und sich ihr in schamverletzender Weise zeigte.

Laut der Zeugenaussage habe der Mann eine sehr kräftige Figur und sei etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Zur Tatzeit trug er sehr kurze, dunkelbraune Haare sowie einen Stoppelbart und eine Brille mit dunklem Gestell.

Die Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter (0 64 31) 9 14 00 zu melden. (red)