Mann spricht Kinder an

Ein Lehrer einer Grundschule in Weilburg hatte festgestellt, dass ein bisher unbekannter Mann auf der morgendlichen Fahrt des Schulbusses von Gaudernbach nach Weilburg wiederholt Grundschulkinder angesprochen habe. Der Mann soll morgens gegen 8 Uhr in dem Weilburger Stadtteil in den Bus eingestiegen sein und das Gespräch mit den Kindern gesucht haben, wie die Polizei berichtet. Auch habe sich der Unbekannte im Bus mit Kindern fotografieren lassen.

Strafrechtlich relevant?

Die Limburger Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, ob es zu strafrechtlichen Verstößen kam. Die Grundschule hatte in einem Schreiben, das dem TAGEBLATT vorliegt, die Eltern über den Vorfall informiert und die Polizei sowie das Schulamt eingeschaltet. Im Schreiben gab die Schule Verhaltenstipps für die Schüler sowie die Aufforderung, einen „ruhigen Kopf“ zu bewahren, da es bislang zu keiner Straftat gekommen sei. Der Sprecher des staatlichen Schulamts, Dirk Fredl, erklärte dieser Zeitung, dass die Busaufsicht der Schule nach dem Vorfall sensibilisiert worden sei. Außerdem gebe es auf Nachfrage psychologische Angebote für Kinder durch die Schule.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter (0 64 31) 9 14 00 zu melden. (br)