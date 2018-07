Mann wirft Steine auf Autos und wehrt sich gegen Festnahme

LIMBURG Am Mittwochabend hat sich ein 46-jähriger Mann am Limburger Bahnhof seiner Festnahme widersetzt, nachdem er Pflanzsteine gegen Fahrzeuge geworfen hatte. Zeugen war der Mann um 19 Uhr aufgefallen, als er "In der Schiede" Bierflaschen und -dosen in Richtung vorbeifahrender Fahrzeuge warf.