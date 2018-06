Von Josua Schwarz

Mannschaft hat nur drei Spieler

Vereine 50 Jahre nach der Gründung hat der Tischtennis mit Problemen zu kämpfen

Weilburg-Kubach Am Samstag, 16. Juni, um 15 Uhr findet in der Volkshalle Kubach die Feier zum 50-jährigen Bestehen der Tischtennisabteilung des TV Kubach statt. Wie viele Vereine in Deutschland, beklagen auch die Tischtennisspieler einen Mitgliederschwund.

Copyright © mittelhessen.de 2018