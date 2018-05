Mario Koschel ist der neue Bürgermeister

Dieses Ergebnis war nicht vorherzusehen. Lagen die beiden Kandidaten Mario Koschel (parteilos) und Daniel Jung (parteiunabhängig) nach dem ersten Wahlgang am 6. Mai lediglich mit zehn Stimmen auseinander. Jung hatte damals 1358 Wähler für sich gewonnen, Koschel 1348.

Nur für den dritten Bewerber hatte es am 6. Mai nicht gereicht. Till Boger, der parteilos, aber mit Unterstützung der CDU ins Rennen um den Chefsessel im Rathaus gegangen war, erhielt 1216 der Wählerstimmen. Zu wenige, um in die Stichwahl zu kommen. Nur wenige Tage vor der Stichwahl haben die Christdemokraten umgeschwenkt und sich dazu entschlossen, ihre Wahlempfehlung doch noch für Mario Koschel auszusprechen.

Um 18.33 Uhr steht es am Sonntag fest: Mario Koschel hat die Stichwahl gewonnen. Am 1. November zieht er in das Weilmünsterer Rathaus ein und lenkt ab dem Zeitpunkt als Bürgermeister die Geschicke im Marktflecken. Der 44-Jährige folgt auf Manfred Heep (parteilos), der das Amt dann 24 Jahre lang inne hatte.

„Ich freue mich, dass mein Plan aufgegangen ist. Viele Bürger haben sich für mich ausgesprochen“

Am Sonntag kommen beide Familien zeitgleich kurz vor 18 Uhr am Bürgerhaus in Weilmünster an. Während Mario Koschel zugibt, dass er aufgeregt ist, ist Daniel Jung nur noch müde, wie er sagt: „Die vergangenen drei Wochen haben mich ziemlich geschlaucht, ich habe kaum geschlafen.“

Die Stimmen der 16 Wahlbezirke laufen nach und nach ein. Fast im Minutentakt. Mal führt Koschel, mal Jung. Die beiden liegen nah beieinander. Doch nach dem zwölften ausgezählten Wahlbezirk scheint es eng für Jung zu werden. Er hat 43,8 Prozent der Stimmen, Koschel freut sich über 56,2 Prozent. Aus dem Heimatort, Laubuseschbach, der beiden Bürgermeisteranwärter bekommt Koschel 415 Stimmen, Jung dagegen nur 227.

Um 18.33 Uhr steht es dann fest: Nach der Auszählung der Briefwähler holt Koschel 55,3 Prozent der Stimmen. 44,7 Prozent bleiben für Daniel Jung. Für Koschel haben sich 418 Bürger mehr entschieden als für Jung.

Der lang anhaltende Applaus gilt dem Sieger, alle gratulieren, umringen den 44-Jährigen, verteilen Küsschen. Der unterlegene Kandidat umarmt den Sieger. Sie halten ein längeres Schwätzchen. Die beiden gratulieren sich gegenseitig zum fairen Wahlkampf. Koschel spricht Jung Mut zu, er solle den Kopf nicht hängen lassen. „Daniel Jung hat so viel Herzblut in den Wahlkampf gesteckt, es ist verständlich, dass seine Enttäuschung so groß ist.“

Diese Enttäuschung sieht man Daniel Jung an. Er sagt: „Das ist Demokratie. Man muss mit einem Ergebnis leben, auch wenn es einem nicht gefällt.“ Dennoch hätte er erwartet, dass seine lange politische Arbeit im Markflecken von mehr Bürgern gewürdigt worden wäre. „Ich habe mich mein gesamtes Erwachsenenleben für Weilmünster politisch engagiert“, findet Jung. „Was dieser Wahlausgang nun für mich und meine politische Arbeit hier bedeutet, dafür werden erst ein paar Wochen ins Land ziehen müssen.“

Mario Koschel dagegen ist überglücklich, wie er sagt: „Ich freue mich, dass mein Plan aufgegangen ist. Viele Bürger haben sich für mich ausgesprochen, weil ich ein freundlicher und bürgernaher Mensch bin.“ Dennoch sei ihm bewusst gewesen, dass es eine enge Wahl werden würde. „Ich wusste, dass sich keiner von uns besonders hervorhebt“, glaubt er. „Deshalb habe ich die vergangenen drei Wochen sehr ernst genommen.“ Es scheint, funktioniert zu haben.

Das sagen die Fraktionsvorsitzenden

Rainer Michaelis, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU, sagt: „Die CDU freut sich, dass Mario Koschel der zukünftige Bürgermeister von Weilmünster und den gesamten Ortsteilen ist. Mario Koschel kann gut mit Menschen umgehen. Und er steht auf jeden Fall für einen Neuanfang.“

Edgar Moos, der Fraktionsvorsitzende der SPD, ist der Meinung: „Das war ein fairer Wahlkampf und keine Schlammschlacht. Der letzte Aufruf der CDU hat wohl dazu beigetragen, dass Mario Koschel einen so großen Vorsprung erzielt hat. Wir sind natürlich enttäuscht, dass Daniel Jung nicht gewonnen hat. Mit ihm hätten wir neue Wege gehen können. Aber so ist Demokratie.“

Christian Harms, der Fraktionsvorsitzende der Bürgerliste, findet: „Der Außenseiter hat sich durch sein großes Engagement durchgesetzt. Aber auch Daniel Jung ist auf ein achtenswertes Ergebnis gekommen. Alle drei Kandidaten, Till Boger eingeschlossen, sind Kenner der Situation in Weilmünster. Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit mit Mario Koschel.“

Alexander Lein, der Fraktionsvorsitzende der Bürger, fasst sich kurz und knapp: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Bürgermeister. Jetzt wird bestimmt ein anderer Wind im Rathaus wehen.“