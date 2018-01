Von Stefan Schalles

Marktflecken hebt Gebühren an

Wasser Preise sind zum 1. Januar teils kräftig gestiegen / Jung: Haben keinen Spielraum

Merenberg Es ist ein Thema, das nicht nur den Marktflecken beschäftigt: In Merenberg sind die Gebühren für Wasser und Abwasser zum 1. Januar teils deutlich erhöht worden. In der Politik sieht man diese Entwicklung unter anderem in der sinkenden Einwohnerzahl begründet.

Copyright © mittelhessen.de 2018