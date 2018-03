Mauer hält Straße nicht mehr

VERKEHR Nur eine Spur für Autos frei

Runkel-Ennerich (ass). Runkel hat einen Teil der Straße "Am Schlossersgraben" für den Verkehr gesperrt. Grund ist ein Riss in der Fahrbahn. Damit die Straße nicht absackt, muss der Verkehr in beide Richtungen nun einen Fahrstreifen nutzen.

