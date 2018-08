Bildung

Mehr Erstklässler angemeldet

Limburg-Weilburg Zum zweiten Mal in Folge sind an den heimischen Grundschulen mehr Kinder als im Vorjahr neu angemeldet worden: 3700 Schüler werden in den Grundschulen der Kreise Lahn-Dill (2250) und Limburg-Weilburg (1450) eingeschult.

