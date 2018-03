Mehr Grippekranke als im Vorjahr

Dieses Jahr sind mehr Menschen betroffen, als vergangenes Jahr – diesen Eindruck, den manche bereits im Alltag gemacht haben, wird von der Statistik gedeckt. Das ergeben Zahlen des Gesundheitsamtes des Landkreises Limburg-Weilburg. Kreissprecher Jan Kieserg teilte auf TAGEBLATT-Nachfrage mit, dass bislang 164 an Influenza – der „echten Grippe“ – erkrankte Menschen gezählt wurden. Sie kann, anders als ein harmloser grippaler Infekt (Husten, Schnupfen), auch mit schweren Symptomen verlaufen.

Das bedeutet einen Anstieg der Erkrankungen im Vergleich zum Vorjahr, in dem 88 Influenza-Fälle im Landkreis gezählt wurden, wie Kieserg berichtet (siehe Infokasten). Die Dunkelziffer dürfte dabei wesentlich höher liegen. Denn nicht jede Erkrankung wird in einem Labortest bestätigt.

Kieserg erläuterte zu den Zahlen, dass nicht alle Praxen Abstriche machten, viele diagnostizierten nur nach klinischem Verlauf der Krankheit. Daher sei die reale Erkrankungszahl sicher deutlich höher, wie Kieserg berichtete.

In einem Labor gebe es zudem derzeit Probleme mit der Übermittlung der Meldungen. So könnten auch Fälle noch nicht in der Statistik enthalten sein, die bereits im Labor positiv getestet worden sind.

Auffällig bei den Zahlen: Im vergangenen Jahr war es vor allem Influenza-Typ-A, an dem die meisten Betroffenen in der heimischen Region erkrankt waren. In diesem Jahr sind zwar auch immerhin 31 Patienten vom Typ-A-Erreger infiziert worden, die meisten Patienten aber sind von Influenza-Typ-B betroffen. In zwei Fällen hat es im Labor keine Typisierung gegeben. Es gibt verschiedene Typen von Influenza-Viren, die A, B und C genannt werden. Laut Apotheken-Umschau ist am häufigsten und gefährlichsten das Influenza-Virus Typ A. Dabei ist interessant, dass die meisten gar nicht merken, dass sie erkrankt sind. In 80 Prozent der Fälle verlaufe die Infektion mit Influenza unbemerkt oder äußere sich lediglich wie eine leichte Erkältung. Jährlich sind nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zehn bis 20 Prozent der Weltbevölkerung betroffen, aber die Mehrheit davon bekomme das nicht mit.

Bei 20 Prozent der Infizierten hingegen komme es zum schwereren Verlauf. Die Symptome treten meist plötzlich, ein bis zwei Tage nach der Ansteckung auf. Der Infekt beginnt mit Frösteln und starkem Krankheitsgefühl. Dazu kann Fieber bis zu 40 Grad kommen; Halsschmerzen, trockener Husten, tränende Augen, eine triefende Nase, Übelkeit, Kopf- und Gliederschmerzen sind ebenfalls möglich. Treten keine Komplikationen auf, ist die Infektion üblicherweise nach einer Dauer von wenigen Tagen bis einer Woche überstanden.

Helfen kann eine Impfung. Diese steht aber zurzeit auch in der Kritik, weil die am häufigsten verwendeten Impfstoffe in Deutschland nur unzureichend vor dem in diesem Jahr häufigsten Influenza-Typ geschützt haben. Außerdem dauert es bis zu zwei Wochen, bis die Schutzwirkung nach einer Impfung eintritt.

Wenn die Krankheit am Wochenende zuschlägt: Notdienste der Apotheken stehen im TAGEBLATT

Wie es der Zufall so will, schlägt die Grippe oft am Wochenende zu, wenn die Arztpraxen geschlossen sind. Gerade am Wochenende beklagen die Bereitschaftszentralen derzeit einen Anstieg der Anfragen um 50 Prozent, es könne zu Wartezeiten kommen, heißt es in einer Mitteilung. Patienten finden die zuständigen Bereitschaftszentralen und die Apotheken, die Notdienst haben, unter anderem auf der Seite „Termine“ im TAGEBLATT. Die Internetseite www.bereitschaftsdienst-hessen.de listet sie auch für ganz Hessen auf. Die Bereitschaftsdienste sind erreichbar unter 116 117. Der Besuch ist auch ohne Anmeldung möglich.