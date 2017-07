Mehr Sicherheit auf dem Schulweg

Verkehr Am Runkeler Friedhof entsteht Zebrastreifen / Bushaltestelle wird barrierefrei

Runkel Die Bushaltestelle an der Johann-Christian-Senckenberg-Schule und am Friedhof in Runkel wird barrierefrei ausgebaut. Für mehr Sicherheit soll es künftig in Höhe des Friedhofs einen Zebrastreifen geben.

