Mehrfamilienhaus brennt in Limburg

Feuer Sechs Menschen verletzt / Feuerwehr rettet 26 Personen aus Mehrfamilienhaus

Limburg Sechs Menschen sind in der Nacht zum Montag bei einem Wohnhausbrand in Limburg verletzt worden, einer davon schwer. Das Feuer in der Hospitalstraße hatten einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Die Feuerwehr rettete 26 Menschen aus dem Gebäude.

Copyright © mittelhessen.de 2017