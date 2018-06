Mehrheit der Beselicher ist für den Steinbruch

Die Frage "Soll die Gemeinde Beselich ihre im Bereich des geplanten Steinbruchs 'Hengen' liegenden Feldwege an die Firma Schaefer Kalk verkaufen" beantworteten 53,81 Prozent der Bürger (1087 Stimmen) mit "Ja". 46,19 Prozent (933 Stimmen) stimmten mit "Nein".

In Schupbach, dem Ort, der am nächsten an dem geplanten Steinbruch liegt, sah das Ergebnis deutlich anders aus: Dort sagten 72,39 Prozent der Bürger "Nein" und nur 27,61 Prozent "Ja".

Die Wahlbeteiligung in Beselich lag insgesamt bei 44,30 Prozent. In Schupbach beteiligten sich mit 69,73 Prozent die meisten Menschen an der Bürgerbefragung. (hog)





Das Ergebnis:

Beselich insgesamt:

Ja: 53,81 %, Nein: 46,19 %, ungültig: 1,32 %, Wahlbeteiligung: 44,30 %

Obertiefenbach:

Ja: 66,67 %, Nein: 33,33 %, ungültig: 0,74 %, Wahlbeteiligung: 33,43 %

Heckholzhausen:

Ja: 58,82 %, Nein: 41,18 %, ungültig: 4,03 %, Wahlbeteiligung: 28,67 %

Schupbach:

Ja: 27,61 %, Nein: 72,39 %, ungültig: 1,69 %, Wahlbeteiligung: 69,73 %

Niedertiefenbach:

Ja: 68,66 %, Nein: 31,34 %, ungültig: 0,21 %, Wahlbeteiligung: 59,05 %