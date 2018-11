Messerstich im Schulbus

Gegen 12.20 Uhr am Donnerstag befand sich ein 16-Jähriger aus Waldbrunn mit anderen Jugendlichen in einem zwischen Limburg und Weilburg verkehrenden Schulbus, so die Polizei. Während der Fahrt soll ein 15-jähriger Jugendlicher aus Löhnberg mit einem Taschenmesser hantiert haben. Dabei soll er – wie das Opfer gegenüber der Polizei ausgesagt habe – dem 16-Jährigen versehentlich einen Stich in den Oberschenkel versetzt haben.

Schüler geht in die Klinik

Bekannt sei die Sache erst geworden, als sich der 16-Jährige zur Behandlung in eine Limburger Klinik begeben habe. Gegen den 15-Jährigen sei polizeilicherseits ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet worden.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter (0 64 31) 9 14 00. (red)