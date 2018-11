Michael Köberle wird neuer Landrat im Kreis Limburg-Weilburg

Der unterlegene Sauer reicht Köberle die Hand, beide lächeln. Es gibt eine kurze Umarmung der beiden Konkurrenten – die Kameras sind auf beide Politiker gerichtet. Soeben wurde das vorläufige Endergebnis der Stichwahl zum Landrat in Limburg-Weilburg auf eine Leinwand im Saal „Westerwald“ des Kreishauses geworfen: 57,9 Prozent der Wähler stimmen für CDU-Mann Köberle, SPD-Kandidat Sauer kann 42,1 Prozent der Stimmen holen.

Köberle: "Die Leute haben einen Menschen gewählt, der für Werte steht, der viele Dinge umsetzten will"

Schnell hat sich eine Traube an Gratulanten um Köberle geschart, die Familie – Ehefrau Petra hat gar keine Chance, jetzt ihrem Mann nahe zu sein, die vier Kinder beobachten das Treiben von der Seite des Raums aus. Regierungspräsident Christoph Ulrich (CDU) wünscht Köberle alles Gute, auch Weilburgs Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU), Runkels Bürgermeister Friedhelm Bender und Limburgs Stadtoberhaupt Marius Hahn (beide SPD) schütteln Köberle die Hand und versuchen ihm gute Wünsche ins Ohr zu sagen und dabei die Geräuschkulisse mit Feierlaune im Saal zu übertönen.

Köberle zeigt sich glücklich über das Ergebnis, wie er dem TAGEBLATT sagt. „Ich wollte über 50 Prozent, jetzt sind es knapp 58 Prozent. Das ist ein gutes Ergebnis, wie ich finde, für jemanden, der in der Kreispolitik noch nicht so lange beheimatet ist, muss man dazu sagen.“ Den Erfolg führt Köberle dabei auch auf die Leistung seines Wahlkampf-Teams zurück, wie er berichtet. „Wir waren überall“, sagt Köberle. Es sei im Wahlkampf gelungen, die Menschen zu begeistern und mitnehmen zu können.

Es sehe sich nicht als Parteikandidat gewählt, sagt Köberle. „Die Leute haben einen Menschen gewählt, der für Werte steht, der viele Dinge umsetzten will und der bei den Menschen war“, fährt er fort. „Ich war in allen Ortsteilen gewesen, in 116 und in jedem Weiler. Das ist den Menschen aufgefallen“, bewertet der Wahlgewinner das Ergebnis.

Wie geht es nun weiter für Köberle? „Ich werde erst einmal bis zum 31. Dezember bei meinem jetzigen Arbeitgeber arbeiten“, sagt das CDU-Politiker. Köberle verantwortet beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt als Bereichsleiter das Betriebsmanagement und ist Chef von 170 Mitarbeitern und 30 Auszubildenden. Eine Verantwortung, die sorgfältig übergeben sein will. Gleichzeitig will er mit Amtsinhaber Manfred Michel die einzelnen Themen durchgehen, die im Kreishaus nun auf Köberle warten.

CDU-Kreisparteichef Andreas Hofmeister ist zufrieden mit dem Abschneiden des Kandidaten. „Es ist ein großartiger Abend, Köberle hat großartig gekämpft.“

Die 300 Tage seit der Nominierung habe der Kandidat „immensen Einsatz gebracht“, bewertet Hofmeister die Leistung Köberles. „Natürlich war die Anspannung da. Die Wahlbeteiligung war aber besser als befürchtet, da kann man drauf aufbauen.“ Hofmeister fügt an, dass er den vielen Helfern zu danken habe. „Ich bin sehr, sehr glücklich heute Abend“, sagt Hofmeister.

Der unterlegene Kandidat Jörg Sauer sieht im Ergebnis einen Achtungserfolg. Sauer kann in der Stichwahl auf ein Ergebnis von 42,1 Prozent verweisen. Etwas abgekämpft wirkt Sauer am Sonntagabend zwar, aber auch ein wenig erleichtert, dass die Zeit der Anspannung nun vorbei ist. „Ich bin zufrieden“, sagt Sauer, der auf die vielen Gespräche im Wahlkampf zurückblickt. Wie es nun weitergeht? Der Unternehmer will sich nun erst einmal mit seinem Geschäftspartner austauschen – „ich habe mich ja dort einige Zeit nicht blicken lassen, da gibt es einiges nachzuholen“, sagt Sauer mit einem Lächeln. Doch am Sonntagabend will er erst einmal mit seinen Genossen das Wahlergebnis feiern. Und etliche politische Weggefährten klopfen Sauer anerkennend auf die Schulter, als er auf dem Weg nach draußen ist – darunter auch etliche CDU-Politiker. Im Kreishaus merkt man, dass Sauer in beiden politischen Lagern durchaus großen Respekt genießt.

SPD-Kreisparteichef Tobias Eckert lobt indes Sauer auch: „Wir hatten einen hervorragenden Kandidaten, er hat sich sehr achtbar geschlagen in einem für uns schwierigen Landkreis, was die Ergebnisse angeht.“ Eine Spaltung des Landkreises in Oberlahn und Altkreis Limburg anhand des Stimmverhaltens sieht Eckert derweil nicht. „In Runkel, Villmar und Mengerskirchen habe ich keine überzeugenden Wahlergebnisse für die SPD gesehen. Wir haben den ganzen Landkreis bearbeitet. Es gibt Einzelerbnisse in der Stadt Limburg, die für uns ganz gut sind. Aber es ist schwierig, außerhalb der Stadt Limburg Wahlen für sich zu entscheiden.“

Noch-Amtsinhaber Manfred Michel (CDU) gibt zu, dass er die Zeit nach 18 Uhr, als er in seinem Büro auf das Ergebnis wartet, als sehr aufregend empfunden hat. Doch mit dem Ergebnis gibt sich der CDU-Politiker zufrieden. Den Wahlkampf Köberles, Sauers – und des vor der Stichwahl ausgeschiedenen FDP-Kandidaten Valekse – lobt Michel derweil ausdrücklich. Doch mit Köberle hat sicher sein Wunschkandidat gewonnen.

Einige Wochen wird Michel noch im Amt sein. Der erste Tag „außer Dienst“ wird Michel dabei wohl wie viele Menschen etwas später beginnen. „Ich werde wie die meisten ins neue Jahr feiern“, sagt Michel – ab 1. Januar 2019 ist dann Köberle „der Neue“.

Zauberer Massimo übrigens hatte das Ergebnis richtig getippt. 58 Prozent steht auf dem Zettel, den Landrat Michel aus einer verschlossenen Schatulle holt. Staunen – „wie hat er das gemacht?“, fragt Michel. Doch die Antwort darauf gibt der Zauberer aus Weilmünster am Sonntagabend nicht mehr.