Von Dorothee Henche

Miniaturen gehen in die Luft

Hobby Die Modellflugsportgruppe Weilmünster stellt sich „Am Köppchen“ vor

Weilmünster Modellflugfreunde aus ganz Deutschland haben am Wochenende wieder ihre Modelle am Himmel über Weilmünster kreisen lassen. Spektakuläre Flugeinlagen lockten zahlreiche Besucher an, die das bunte Treiben bestaunten.

