Mit 1,7 Promille von  der Straße abgekommen

Am Dienstagabend kam der 18-jährige Fahranfänger mit seinem VW Polo auf der Landesstraße 3063 zwischen Aumenau und Villmar von der Straße ab und überschlug sich. Der 18-Jährige fuhr mit seinem Auto auf der Landesstraße in Richtung Villmar, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer des Polo erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass der Fahranfänger erheblich alkoholisiert war. Ein vorläufiger Atemalkoholtest bei dem 18-Jährigen ergab einen Wert von mindestens 1,7 Promille. Dies bedeutete für den Fahrer eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins. Zudem muss der 18-Jährige nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. (red)