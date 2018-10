Mit Heimweh geschrieben

Lesung Leni Beck-Zimmermann erinnert sich an ihr Heimatdorf Waldernbach

Mengerskirchen-Waldernbach Es war kalt in Waldernbach an jenem Frühjahrstag 1940, als Leni ihren ersten Schrei tat. Nur wenig später bekam sie am Bahnsteig der Kerkerbachbahn einen Abschiedskuss vom Vater, der – wie viele andere – begeistert in den Krieg zog.

Copyright © mittelhessen.de 2018