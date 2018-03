Mit Tempo 140 in den Ort gerauscht

Nach ersten Messungen in allen fünf Ortsteilen zog Ordnungsamtsleiter Steffen Droß auf TAGEBLATT-Nachfrage ein positives Fazit: „Ein Großteil der Autofahrer hält sich an die vorgegebene Geschwindigkeit.“ Aber es gibt auch weniger erfreuliche Erkenntnisse, wie Mengerskirchens Bürgermeister Thomas Scholz (CDU) in der jüngsten Gemeindevertretersitzung zeigte. „Die Höchstgeschwindigkeiten, die wir gemessen haben, sind teils sehr erstaunlich“, sagte er.

Bis auf Mengerskirchen sind in allen Ortsteilen Spitzengeschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde gemessen worden. Trauriger Spitzenreiter ist ein Autofahrer in Dillhausen: In der Löhnberger Straße rauschte er mit 140 km/h in den Ort. Nur unwesentlich langsamer war ein Autofahrer in Winkels, der mit Tempo 139 in den Ort fuhr.

„Aber“, unterstrich Scholz, „die meisten Fahrer sind mit einer Geschwindigkeit unter 50 km/h unterwegs.“ Das zeigt die Durchschnittsgeschwindigkeit an, die in Mengerskirchen in der Hauptstraße von Arborn kommend 46,4 Kilometer pro Stunde betrug, in Dillhausen 44. Nur in Probbach waren die Fahrer aus Dillhausen kommend zügiger unterwegs: im Durchschnitt mit 53 Kilometern pro Stunde.

Das sogenannte Dialog-Display im Wert von 4000 Euro hatte die Gemeinde nach einer Ausschreibung des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) Hessen-Thüringen sowie der Landesverkehrswacht Hessen zugeteilt bekommen.

Aus 287 Bewerbern landesweit ist der Marktflecken ausgelost worden und erhielt das Display kostenlos. „Die Montage ist sehr einfach, und auch das Auslesen der Daten mit dem Notebook dauert nur einige Minuten“, erklärte Droß. Jeweils vier Wochen hing das Messgerät in den Ortsteilen der Gemeinde. Die Stellen habe die Gemeindeverwaltung mit den Ortsbeiräten abgesprochen. „Die subjektive Einschätzung ist ja oft, hier wird viel zu schnell gefahren. Dank des Messgerätes können wir aber zeigen, dass es gar nicht so schlimm ist“, sagte er.

Neben der Gemeinde misst die Polizei weiter die Geschwindigkeit – allerdings mit teuren Konsequenzen

Ab Donnerstag beginnt eine neue Messung in Winkels. „Dann wird das Display am Ortseingang, aus Mengerskirchen kommend, platziert“, kündigte der Leiter des Ordnungsamtes an. Im Februar sei bereits wieder in Mengerskirchen aus Richtung Elsoff kommend gemessen worden.

Natürlich seien Konsequenzen denkbar, wenn sich im Laufe der Messungen zeige, dass an bestimmten Stellen zu schnell gefahren werde, sagte Bürgermeister Scholz. So seien neue Tempolimits denkbar, allerdings auf Kreis- und Landesstraßen nur in Absprache mit der Kreisverwaltung beziehungsweise der Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil. Auf Gemeindestraßen sei die Geschwindigkeit des Verkehrs noch nicht gemessen worden.

Zusätzlich blitze die Polizei weiter regelmäßig an Unfallschwerpunkten, wie in der Seeweiher-Kurve oder am Ortseingang von Winkels von Probbach kommend, erklärte Droß.

Das Messgerät wirke präventiv, da es den Autofahrern unmittelbar anzeige, wenn jemand zu schnell unterwegs sei. „Aus der Bürgerschaft gab es dazu nur positive Rückmeldungen“, sagte er. Wünschenswert sei deshalb ein zweites Dialog-Display für die Gemeinde.