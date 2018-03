Moschee öffnet Türen

Die Gemeinde hat an Pfingsten ihre Moschee am Offheimer Weg feierlich eröffnet. Die 1889 gegründete islamische Reformgemeinde ist heute mit mehreren zehn Millionen Mitgliedern in 200 Ländern der Erde verbreitet. In der Region Limburg-Weilburg-Diez zählt sie über 200 Mitglieder.

