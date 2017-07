Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Verkehr Zusammenstoß auf der B 456

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 456 an der Abfahrt Kubach/Hirschhausen stirbt ein 24-jähriger Motorradfahrer.⋌ (Foto: Henss)

Laut ersten Informationen der Polizei ereignete sich der Unfall am frühen Freitagabend gegen 17 Uhr im Bereich der Abfahrten in Richtung Kubach und Hirschhausen. Die Bundesstraße musste gesperrt werden.

Zu dem Unfall kam es, als ein Autofahrer mit seinem Kleinwagen die Bundesstraße überqueren wollte. Er fuhr aus Richtung Kubach in Richtung Hirschhausen. Ein 24-jähriger Mann kam mit seinem Motorrad in diesem Moment aus Richtung Weilburg durch die Kurve gefahren und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Das Motorrad prallte in Höhe des Vorderrads auf der Fahrerseite gegen das Auto. Der Motorradfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. (ve/hs)