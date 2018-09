Von Kerstin Kaminsky

Motte, Milbe, Maus und Co

Plage Ausstellung in der Verbraucherberatung informiert über Schädlinge im Haushalt

Limburg Sie sind winzig, verstecken sich in Ritzen oder machen es sich in Lebensmittelvorräten bequem. Sie fressen Löcher in Wollpullover und verursachen Hautekzeme. Den „Schädlingen im Haushalt“ hat die Limburger Verbraucherberatung die aktuelle Ausstellung gewidmet.

