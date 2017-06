Von Sabine Gorenflo

Musiker erobern die Gassen

Tradition Schon zum sechsten Mal findet die "Fête de la Musique" in Weilburg statt

WEILBURG Seit 2012 ist Weilburg die einzige Stadt in Hessen, die sich an der „Fête de la Musique“ beteiligt. Am Mittwoch, 21. Juni, sind über 200 Musiker in der Altstadt unterwegs, um auf kleinen Bühnen zu musizieren.

