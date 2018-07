Mutter und Tochter retten sich über die Drehleiter

In den frühen Morgenstunden des Montages stellten Bewohner eines Hauses in der Straße „Vorstadt“ in Weilburg einen Brand fest, der einen Schaden von 20 000 Euro verursachte. Die beiden männlichen Bewohner, die den Brand feststellen, konnten das Haus verlassen und die Feuerwehr verständigen.

Eine 43-jährige Bewohnerin musste wegen der starken Rauchentwicklung gemeinsam mit ihrer neunjährigen Tochter von der Feuerwehr mit einer Drehleiter aus ihrer Wohnung gerettet werden. Ersten Ermittlungen zufolge war eine brennende Papiermülltonne, die im Hausflur von einem bislang unbekannten Täter entzündet wurde, Ursache für den Brand.

Im Rahmen der Schadensaufnahme in dem betroffenen Haus wurde bei einem 30-jährigen Hausbewohner eine Marihuana-Indoorplantage entdeckt. Die Pflanzen wurden sichergestellt und gegen den mutmaßlichen Besitzer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter (0 64 31) 9 14 00 zu melden. (red)