Von Olivia Heß

Nach 100 Jahren ausgedient

Versorgung Stadtwerke Weilburg erneuern Hauptwasser- und Gasleitungen

Weilburg In der Frankfurter Straße in Höhe des Kreisels arbeiten die Weilburger Stadtwerke seit einigen Wochen an ihrer derzeit größten Baustelle. Dort müssen die Hauptleitungen für Wasser und Gas ausgetauscht werden. Die liegen zum Teil seit 100 Jahren im Boden.

