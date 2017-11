Nach Gewalttat: Wie geht es weiter mit der Schule?

Von Mika Beuster

FRAGEN & ANTWORTEN Was nach dem Angriff in Weilburg geschehen ist

Zwei Jungs treten eine Schülerin: Dieser Vorfall an der Pestalozzischule hat das Thema Gewalt an Schulen in die Öffentlichkeit geholt. (Foto: Archiv)

Zwei Jungs treten eine Schülerin: Dieser Vorfall an der Pestalozzischule hat das Thema Gewalt an Schulen in die Öffentlichkeit geholt. (Foto: Archiv)

WEILBURG Kaum ein Artikel der jüngsten Zeit hat so viele Leserreaktionen provoziert, wie der Bericht im TAGEBLATT über ein elfjähriges Mädchen, das an der Pestalozzischule von Mitschülern getreten und verletzt wurde. Viele Fragen wurden aufgeworfen. Hier die wichtigsten Antworten.

Was ist geschehen?

Nach den bisherigen Erkenntnissen von Polizei und Schule ist eine elfjährige Schülerin der Grundschule von zwei elf und zwölf Jahre alten Mitschülern angegriffen und verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Mädchen am Montag, 20. November, nach einer Pause im Flur des Schulgebäudes von den beiden Jungen abgepasst und anschließend geschlagen und getreten. Lehrer kümmerten sich um das bei dem Angriff verletzte Mädchen und verständigten die Mutter.

Wie geht es dem Mädchen?

Die Verletzte wurde zunächst stationär im Krankenhaus aufgenommen und am Donnerstag, 23. November, entlassen. Sie ist seitdem wohlauf und kann wieder den Unterricht besuchen.

Was ist mit den beiden Jungs?

Einer der beiden Jungs ist erneut auffällig geworden. Er ist am Freitag, 24. November, wieder gegen einen Mitschüler tätlich geworden, wie das Schulamt auf Nachfrage bestätigte.

Wie ist der aktuelle Stand der Ermittlungen?

Es ist mittlerweile Anzeige gegen die beiden mutmaßlichen Täter erstattet worden. Die Polizei ermittelt noch. Auch, wenn die beiden Jungs nach dem Gesetz noch nicht strafmündig sind, können Maßnahmen gegen sie erlassen werden. Auf TAGEBLATT-Nachfrage bei der Polizei am Mittwoch antwortete die zuständige Sprecherin, dass es noch keine weiteren Erkenntnisse der Ermittlungsgruppe zum Vorfall gibt.

Warum werden die Jungs nicht bestraft ?

Mittlerweile sind mehrere Maßnahmen erlassen worden. Die Schule hat beide Schüler inzwischen vom Unterricht suspendiert, bestätigte Schulamtssprecher Dirk Fredl auf TAGEBLATT-Nachfrage. Diese Entscheidung hat die Klassenkonferenz getroffen. Diese werde aber aufgrund des neuen Zwischenfalls mit einem der beiden Jungs erneut zusammentreten, um weitergehende Maßnahmen zu beraten. Darüber hinaus werden gegebenenfalls nach den Ermittlungen der Polizei weitere Maßnahmen ergriffen. Unter anderem kann das Jugendamt eingeschaltet werden.

Wie können Kinder generell bestraft werden, wenn sie in der Schule Gewalt anwenden?

Es gibt abgestufte Reaktionsmöglichkeiten, wie Schulamtssprecher Fredl erklärte. Von einem Wechsel der Klasse, dem Ausschluss von Schulveranstaltungen wie Klassenfahrten bis hin zum Schulverweis reicht die Palette an Möglichkeiten. Beim Schulverweis muss das Schulamt zustimmen. In jedem Fall müsse aber der Einzelfall geprüft werden, die rechtliche Lage berücksichtigt werden. Auch deshalb könne in der Regel nicht noch am gleichen Tag eine Sanktion ausgesprochen werden.

Es gibt Vorwürfe von Eltern gegen die Schule. Welche sind das?

Vor allem in den sogenannten sozialen Netzwerken werden in erheblichem Umfang Vorwürfe gegen die betroffene Schule – aber auch andere – erhoben. „Leider wird zu wenig durchgegriffen“, rügt Leser „Ralle“ auf der Homepage des TAGEBLATTs. Wer Gewaltvorfälle an einer Schule melde, werde als Täter hingestellt, schreibt der Leser. Die Lehrer hätten wohl Angst vor Arbeit, die sich aus Meldungen der Eltern ergebe, unterstellt der Leser. Auch andere Eltern haben sich bei dieser Zeitung gemeldet, sehr unterschiedlich im Ton und Inhalt. Von wüsten Beschimpfungen von Lehrern, Schulleitung und Schulamt bis hin zu konstruktiven Hinweisen, was besser gestaltet werden müsste, war vieles dabei. Es gibt offensichtlich ein starkes Bedürfnis, das Thema öffentlich zu diskutieren.

Was unternimmt die Pestalozzischule nun nach den Vorfällen – Leser beklagen, es werde nichts unternommen?

Wie Schulamtssprecher Fredl sagte, hat am Mittwochnachmittag eine Konferenz in der Schule stattgefunden. Neben Lehrern waren auch Elternvertreter anwesend, zudem nahm das Staatliche Schulamt mit Experten teil. Dort sind vier Maßnahmen beschlossen worden, wie Fredl am Mittwochabend sagte. Zum einen werde das Gewaltpräventionskonzept der Schule überarbeitet. Des Weiteren werde ein Gewaltpräventionsprogramm erarbeitet – Details müssen noch beschlossen werden. Drittens wird zusammen mit der Polizei ein neues Sicherheitskonzept aufgestellt. Und auf den Hinweis von Eltern wird die Frühbetreuung vorverlagert: Die Pestalozzischule hat nun ab 7.15 Uhr geöffnet, und nicht wie bisher erst ab 7.30 Uhr. Dadurch sollen Lehrer früher präsent sein, und so gegebenenfalls Vorfälle verhindern können.

Abgesehen davon: Hat die Gewalt an heimischen Schulen zugenommen?

Dem Schulamt ist auf TAGEBLATT-Nachfrage nicht bekannt, dass es an der Pestalozzischule eine besondere Häufung von Gewalt gebe. Sprecher Fredl sagte, dass generell im gesamten Schulamtsbezirk nicht der Eindruck herrscht, dass hier ein besonderes Gewaltproblem herrsche. Im Gegenteil habe er selbst den Eindruck, dass sich vieles von dem, was früher an körperlicher Gewalt auf dem Schulhof gelaufen sei, sich in die sozialen Netzwerken verlagert habe – in Form von Cybermobbing etwa. Aber wenn ein Schüler im Netz gemobbt wird, könne es auch dazu kommen, dass er in der Schule Gewalt erfahre. Die Aussage, früher habe es weniger Gewalt gegeben, teilt er so aber nicht. Eine statistische Aussage kann er nicht treffen – nicht alle Fälle von Gewalt würden dem Schulamt gemeldet. Es würde vor allem dann eingeschaltet, wenn eine Schule Hilfe brauche oder weitergehende Sanktionen beschlossen würden.

Was sollen Eltern machen, deren Kinder Opfer von Gewalt werden?

Das Schulamt rät dazu, solche Fälle schnellstmöglich zu melden. Im Zweifel könnte das Schulamt auch weitere Unterstützung anbieten, etwa das Einschalten des Schulpsychologen. Wenn ein Fall erst viele Tage oder gar Wochen später gemeldet werde, sei es schwierig, die Lage zu ermitteln.

Was berichten andere TAGEBLATT-Leser über Gewalt an Schulen?

„Leider kein Einzelfall“, schreibt Nutzer „Ralle“ weiter. Er beobachte regelmäßig Schlägereien, wenn er seine Tochter zur Schule bringe. Auch hat uns ein Brief erreicht, in dem ein Vater sich empört und aufgeregt über Gewalt gegen sein Kind an einer Schule im Kreis beschwert. Er klagt in dem Schreiben an, dass die Lehrer nicht handelten. Ein anderer wirft Schulleitung und Polizei vor, sie hätten die Vorfälle vertuscht. Internetnutzer „Vollkommenheit“ fühlt sich nun durch den jüngsten Vorfall in Weilburg bestätigt, da er sich zuvor als „Verschwörungstheoretiker“ verunglimpft fühlte.

Welche Rückmeldungen hat das TAGEBLATT von Lesern zum Vorfall erhalten?

Auf der Facebook-Seite dieser Zeitung haben Dutzende Leser den Vorfall an der Pestalozzi-Schule kommentiert. Ein Nutzer fordert sogar die Anwendung körperlicher Gewalt gegen die mutmaßlichen Täter – immerhin ebenso wie das Opfer minderjährige Kinder. Seit dem Jahr 2000 ist körperliche Züchtigung in Deutschland aber verboten. Einige Nutzer argumentieren allerdings, dass körperliche Gewalt ein legitimes Mittel in der Erziehung zu sein habe – mit der etwas schrägen Begründung, nur so könne Gewalt verhindert werden. Andere wiederum können nicht verstehen, dass das TAGEBLATT den Namen der beiden Jungen nicht veröffentlicht.

Im Internet gab es einen „Zensur“-Vorwurf gegen die Redaktion: Hat das TAGEBLATT Nutzerkommentare gelöscht?

Nein, die Online-Redaktion hat sowohl auf der Facebook-Seite des TAGEBLATTs, aber auch auf der „großen“ Seite von www.mittelhessen.de keine Nutzerkommentare gelöscht.

Berichtet das TAGEBLATT alles – oder verheimlicht die Redaktion irgend etwas?

Den „Zensur“-Vorwurf weist diese Zeitung mit Nachdruck zurück: Das TAGEBLATT berichtet alles, was es recherchiert und als relevant beurteilt. Es gibt auch keinen Einfluss auf die Berichterstattung, diesen würden wir auch ignorieren.