Von Mika Beuster

Nach Unfall: Gewässer haben sich erholt

NATUR Ein Jahr nach der Gärsubstrat-Havarie einer Biogasanlage gibt es hoffnungsvolle Signale

Weilmünster/Limburg-Weilburg Ein Jahr ist es mittlerweile her: In der Nacht vom 4. auf den 5. Oktober 2017 waren 500 Kubikmeter Gärsubstrat aus einer Biogasanlage in Bleidenbach, Weil und Lahn geflossen. Die Natur hat sich seitdem erholt, heißt es aus der Kreisverwaltung.

