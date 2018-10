Nach dem Spiel  setzt es Schläge

Der Jugendliche hielt sich in der Nacht zum Sonntag zunächst in der Sektbar des Festzeltes auf, als er beim Schauen eines Fußballspieles mit einem Mann in Streit geriet. Nach dem Spiel sei der 17-Jährige dann vor das Zelt gegangen, wo er von einem ihm unbekannten Mann einen Faustschlag ins Gesicht bekommen habe.

Durch den Schlag soll der 17-Jährige zu Boden gestürzt sein, wobei der Jugendliche das T-Shirt des Angreifers zerrissen haben soll. Als der Geschädigte nach dem Schlag wieder ins Zelt gehen wollte, hätten ihn dann drei Männer verfolgt, unter denen auch der Schläger gewesen sei.

Auf der Flucht vor den Männern sei der 17-Jährige dann am Autoscooter vorbeigekommen, wo ihm eine bisher unbekannte Person gegen die Beine getreten hätte. Er sei durch den Tritt zu Boden gestürzt. Bei diesem Sturz verletzte sich der 17-Jährige so schwer, dass er danach in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden musste.

Beteiligte sind nicht identifiziert

Da der Schläger sowie der an dem Streit beteiligte Mann und die Verfolger des 17-Jährigen bisher noch nicht identifiziert werden konnten, bittet die Polizei in Limburg mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter (0 64 31) 9 14 00 zu melden. (red)