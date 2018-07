Nackt unterwegs in Weilburg

Laut Polizei hatte ein Passant am Montagmorgen oberhalb des ersten Wehrs der Lahn in Weilburg mehrere Kleidungsstücke und ein Mobiltelefon gefunden. Die alarmierten Beamten der Wasserschutzpolizei Weilburg befürchteten, dass der Eigentümer der Kleidung vielleicht zur Abkühlung oder zum Schwimmen in die Lahn gegangen war und dann im Fluss einen Badeunfall erlitten hat.

Ein erstes Absuchen blieb ohne Erfolg. Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr in Gießen wurden hinzugezogen und suchten den Bereich zwischen dem ersten und dem zweiten Wehr von einem Boot aus ab. Auch sie hatten keinen Erfolg. Ebenfalls erfolglos drehte eine ferngesteuerte Drohne ihre Kreise über der Lahn.

Am Uferbereich waren die Beamten der Wasserschutzpolizei zu Fuß unterwegs und auf der Suche. Ihnen kam dann ein Mann entgegen und erzählte, dass er der Besitzer der abgelegten Sachen sei. Der Mann berichtete den Polizisten, er habe am Vortag einen epileptischen Anfall erlitten und nicht mehr gewusst, was mit ihm geschah. Nach dem Anfall habe er gemerkt, dass er sich nackt in der Stadt befindet.

Geldbörse und Ausweise sind weg

Wo seine Kleidung, das Mobiltelefon, der Rucksack und sein gesamtes übriges Habe geblieben waren, darüber konnte er keine Angaben machen. Wie seine Sachen an das Lahnufer am ersten Wehr gelangt sein könnten, konnte er dem Beamten ebenfalls nicht erklären.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann Opfer einer Straftat geworden ist, denn sein Rucksack mit der Geldbörse, Bankkarten und Ausweisen war nicht mehr aufzufinden. Zeugen oder Hinweisgeber können sich unter (0 64 71) 93 86 50 mit der Wasserschutzpolizei in Verbindung setzen. (red)