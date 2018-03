Namibia-Tour soll Kindern helfen

Mit insgesamt 13 Teilnehmern aus Deutschland, Belgien, den USA und Südafrika, davon sieben Motorradfahrern, war Dörr zwei Wochen unterwegs und hat dabei drei Stationen, sogenannte „Care Points“ der Hilfsorganisation „Christ’s Hope“ besucht.

Die Organisation betreut in Afrika 1200 Kinder, die direkt oder indirekt von Aids betroffen sind, beispielsweise weil ihre Eltern an der Immunschwächekrankheit gestorben sind. Dabei wollen die christlich geprägten Helfer den Kindern eine ganzheitliche Entwicklung ermöglichen. Dazu sollen die Kinder sozial, körperlich, schulisch, geistlich und emotional unterstützt und geprägt werden. „Christ’s Hope“ arbeitet mit Schulen und Kirchengemeinden zusammen.

Dörrs Motto für sein Handeln lautet: „Träume sind dazu da, verwirklicht zu werden“. Der 37-jährige Mann, der mit seiner Familie am Aartalsee lebt, ist selbst Vater eines neunjährigen Sohnes und einer sechsjährigen Tochter. Er berichtet, dass die Zahl der mit HIV Infizierten südlich der Sahara bei fast 50 Prozent liege. 14,5 Millionen Aids-Waisenkinder gebe es in Afrika. Oft lebten sie in schlimmen hygienischen Verhältnissen in Bretter- oder Wellblechbuden in Slums. Nicht selten werden Aids-Kranke von ihrer Verwandtschaft verstoßen, weiß Dörr zu berichten. Er berichtet bewegt von stickigen, schmutzigen Sechs-Bett-Zimmern in Krankenhäusern, in denen er sterbende Kinder gesehen hat.

Es ist eine abenteuerliche Reise durch das wilde, raue Namibia, eine der trockensten Regionen

Es war eine abenteuerliche Reise durch das wilde, raue Namibia, eine der trockensten Regionen der Welt, auf die sich Dörr und seine Gruppe eingelassen hatte. „Direkt am ersten Tag mussten wir ein ausgetrocknetes Flussbett durchqueren“, erzählt er zu seiner Präsentation mit eindrucksvollen Fotos. „Das war ganz feiner Sand, auf dem man kaum fahren konnte.“ So hat die Gruppe für 80 Kilometer vier Stunden benötigt. Bis zu acht Liter Wasser hat Dörr täglich getrunken. Beeindruckt war er von der Schönheit des Landes mit über 300 Meter hohen Sanddünen oder dem etwa 160 Kilometer langen, bis zu 27 Kilometer breiten und bis zu 550 Meter tiefen „Fish River Canyon“, der nach dem „Grand Canyon“ in den USA der zweitgrößte der Welt ist. Tief beeindruckt haben die Expeditionsteilnehmer wild lebende Zebras, Springböcke und Oryxantilopen beobachtet.

Nun ist Dörr unterwegs, um mit seinen Bildern und Erzählungen Menschen zu informieren und Spenden zu sammeln. 40 000 Euro sind das Ziel. Das Geld soll zu 100 Prozent den Kindern zugutekommen. „Alle Teilnehmer tragen sämtliche Kosten für die Tour selbst“, betont er. Im März nächsten Jahres soll es wieder losgehen, dann auf einer dreiwöchigen Tour durch Südafrika, Lesotho und Swasiland.