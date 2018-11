Narkose hautnah erleben

Das Kreiskrankenhaus Weilburg und die Kreisvolkshochschule Limburg-Weilburg laden dazu ein.

Der Chefarzt der Anästhesie, Joachim Sturm, demonstriert auch eine simulierte Narkose, in der die Teilnehmer eine solche hautnah erleben und sich vom hohen Sicherheitsniveau einer Anästhesie überzeugen können. Im Vortragsraum wird ein Anästhesie-Arbeitsplatz mit Überwachungssystemen aufgebaut. Experten beantworten Fragen. Bei der Hauptstelle Weilburg der Kreisvolkshochschule unter (0 64 71) 21 25 und per E-Mail an info(at)vhs-limburg-weilburg.de sind Anmeldungen möglich. (red)