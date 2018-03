Von Christian Keller

Neue Regeln für die Vereinsförderung

POLITIK Fraktionsvorsitzende sollen beraten/Mehr Freiheiten bei Nutzung von Dorfgemeinschaftshäusern

WEINBACH Was bekommen Vereine zu Jubiläen? Wie viel Geld schießt die Gemeinde zum neuen Rasenmähertraktor hinzu? Und wie lange gilt man als Jugendlicher? Diese und weitere Aspekte regelt die Vereinsförderrichtlinie. Nach 2003 soll in Weinbach jetzt eine neue Version her.

