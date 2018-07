Notruf funktioniert wieder / Kurzschluss war Ursache

Wie die Polizei in Weilburg dem TAGEBLATT bereits am Morgen bestätigte, gab es im Bereich Limburg, Runkel und Villmar größere Probleme und Ausfälle bei Telefon und Internet. Auch die Notrufnummer & 110 war laut Polizei Limburg seit 12.32 Uhr nicht erreichbar. Kein Durchkommen gab es in den betroffenen Gebieten auch beim Versuch, die Feuerwehr über die Notrufnummer & 112 zu erreichen. Die Feuerwehrhäuser waren aber alle besetzt, so dass im Notfall dort direkt oder bei der Polizei Limburg unter (0 64 31) 9 14 00 angerufen werden konnte.

Baggerarbeiten und Kurzschluss als Ursache

Grund für die Störungen war nach Polizeiangaben ein bei Baggerarbeiten beschädigtes Glasfaserkabel in Runkel sowie, laut Telekom, ein Kurzschluss bei einem Energieversorger in Limburg. Nachdem die Telekom auf Nachfrage vorerst nichts zu den Störungen sagen konnte – Auskünfte über Störungen könnten nur in Verbindung mit der Rufnummer eines betroffenen Anschlusses gegeben werden – erklärte ein Sprecher später, dass es durch eindringendes Wasser am Freitagmorgen in Limburg zu einem Kurzschluss und Kabelbrand bei einem regionalen Energieversorger gekommen sei. Dabei wurden auch drei Glasfaserkabel der Telekom beschädigt.

Gegen 18 Uhr sind Arbeiten beendet

Mitarbeiter legten am Mittag die Schadensstelle frei und zwei notwendige Montagegruben wurden vom Wasser frei gepumpt. Gegen 18 Uhr waren die so genannten Spleißarbeiten – bei denen die Glasfaserverbindungen wieder hergestellt werden – weitgehend abgeschlossen. „Der Notruf ist wieder erreichbar und die meiste Zahl der Anschlüsse in den betroffenen Gebieten funktioniert mittlerweile auch wieder“, teilte der Telekom-Sprecher am Freitagabend mit. (kel)