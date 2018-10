Von Dieter Fluck

Nur „Brauchbare“ durften leben

Nationalsozialismus Expertin referiert über „Euthanasie“-Aktion T4 in Hadamar

Hadamar In der Gymnasiumstraße direkt vor dem Renaissanceschloss in Hadamar erinnert heute ein Mahnmal an das dunkelste Kapitel der jüngeren deutschen Geschichte. Es ist das Denkmal der grauen Busse.

