Obduktionsergebnis: Mann aus Lahn ist ertrunken

Limburg (dpa/lhe) - Der 33 Jahre alte Mann, der tot in der Lahn bei Limburg gefunden wurde, ist ertrunken. Die Untersuchung der Leiche habe keine Hinweise auf äußere Gewalt oder Fremdeinwirkung gebracht, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Wiesbaden nach der Obduktion. Bei dem Toten handelt es sich um einen Mann aus Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis), der vor einer Woche nachts eine Diskothek in Limburg verlassen hatte und seitdem als vermisst galt. Die Leiche war am Sonntag entdeckt worden.