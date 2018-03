Von Jürgen Vetter

Ohne neue Schulden wirtschaften

LANDKREIS Kreistag verabschiedet ausgeglichenen Haushalt für 2016 und 2017 / Planung geht von Plus aus

LIMBURG-WEILBURG In den kommenden beiden Jahren soll der Landkreis Limburg-Weilburg ohne neue Schulden auskommen. Der Kreistag hat in seiner letzten Sitzung in dieser Legislaturperiode einen Doppelhaushalt für 2016 und 2017 verabschiedet, der schwarze Zahlen vorsieht.

Copyright © mittelhessen.de 2016