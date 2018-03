VON WILLIBALD SCHENK

Opitz’ Werk feiert Premiere

ORGELSOMMER Organist stellt "Pass it on" in Seelbach vor

Villmar-Seelbach. Premiere auf der Seelbacher Orgel: Organist Harald Opitz hat seine neue Komposition "Pass it on" beim Villmarer Orgelsommer vorgestellt.

