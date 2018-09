Ort, der Menschen zusammenführt

Soziales Denkmalgeschütztes Haus der Caritas in Limburg ist jetzt fit für die Zukunft

Limburg Rund ein Jahr lang ist an und in der Geschäftsstelle des Limburger Caritas-Verbandes gearbeitet worden. Nun strahlt das 1920 errichtete Gebäude in neuem Glanz.

