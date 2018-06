Ottilie spielt mit

Mitmachen können alle Kinder, die nicht älter als zwölf Jahre sind und ein Bild von der Fußball spielenden Ottilie gemalt haben. Die Bilder sollten im Format A-3 sein und müssen bis spätestens Dienstag, 3. Juli, eingereicht werden.

Unter allen Einsendern verlosen wir drei Familien-Tageskarten für den Weilburger Tiergarten. Die Gewinner können dann gemeinsam mit ihrer Familie einen ganzen Tag lang den Tiergarten erkunden.

Die Originale der Bilder müssen in der Redaktion des TAGEBLATTS abgegeben werden. Möglich ist auch eine Zusendung per Post an: Weilburger Tageblatt, Marktplatz 1, 35781 Weilburg. Diese Bilder müssen zum Annahmeschluss am 3. Juli vorliegen. Es gibt leider kein Recht auf Rückgabe der eingereichten Bilder.

Hinweis: Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklären Sie sich mit der Speicherung, Verarbeitung und gegebenenfalls Veröffentlichung Ihrer Daten, die Sie uns dazu zur Verfügung stellen, für diese Aktion durch uns bereit und erlauben ausdrücklich deren Weitergabe an den Stifter des Preises im Gewinnfall. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Eine Auswahl der schönsten Werke wird veröffentlicht. (ve)