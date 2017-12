Von Bernd Bude

Partner liegt zwei Tage tot in Wohnung

Prozess Auftakt gegen Weilburgerin

Weilburg/Limburg Eine Altenpflegerin soll am 3. Juni 2017 ihren langjährigen Lebensgefährten in einem Weilburger Stadtteil erstochen haben. Am ersten Prozesstag vor dem Landgericht Limburg hat sie sich nicht geäußert. Die Staatsanwaltschaft klagt sie wegen Totschlags an.

