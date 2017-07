Von Sandra Becker

Party am beschaulichen Lago

Musik Fans strömen trotz Regens zum sechsten Seepogo-Festival nach Münster

Selters-Münster Einmal im Jahr ist es vorbei mit der Idylle am beschaulichen „Lago Alfredo“ in Münster. Dann nämlich, wenn sich angesagte Punk-Rock-Bands am Seeufer die Ehre geben und Hunderte Fans das Festivalgelände zum Feiern erobern.

Copyright © mittelhessen.de 2017