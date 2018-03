Von Ulrike Sauer

Pfadfinder werden Zauberer

Freizeit Stamm Konradstein bereitet sich auf Fahrten vor und will neue Sippe gründen

Weilburg Wandern am Rhein und Zelten mit über 800 hessischen Pfadfindern in Homberg (Ohm): Das sind nur zwei der vielfältigen Aktionen der Konradsteiner Pfadfinder aus Weilburg in diesem Jahr. Und 2019 geht die Reise ganz weit weg.

Copyright © mittelhessen.de 2018