Pflegeschulabsolventen stehen alle Türen offen

Zwei von ihnen erreichten sogar die Traumnote 1,0 in allen sieben Prüfungsanteilen, zu denen eine schriftliche, eine praktische und die mündliche Prüfung gehörten. Jeder einzelne Prüfungsabschnitt muss als bestanden bewertet werden, um das staatliche Examen und somit die berufliche Anerkennung mit der gesetzlich geschützten Berufsbezeichnung „Gesundheits- und Krankenpfleger“ zu erhalten. Den Prüfungsvorsitz hatten Judith Hofmann vom Regierungspräsidium Darmstadt und Schulleiter Michael Chladik inne. Chladik und die weiteren Lehrer und Mitglieder der Prüfungskommission zeigten sich sehr erfreut über die guten Prüfungsresultate.

2500 Stunden Praxiseinsätze

In der Ausbildung absolvierten alle Schüler Einsätze in den verschiedenen Abteilungen der Kliniken in Weilburg, der Gynäkologie und Geburtshilfe im St. Vincenz Krankenhaus Limburg, im Senioren- und Altenpflegeheim Fellersborn, in umliegenden ambulanten Pflegediensten, in den psychiatrischen Abteilungen der Vitos Kliniken Weilmünster und Hadamar sowie in der Neurologischen Fachklinik in Braunfels. Neben den pflegerischen Schwerpunktthemen wurden medizinische, psychologische und soziologische Inhalte vermittelt. Über 2100 Stunden theoretischer Unterricht sowie 2500 Stunden Praxiseinsätze bildeten die Basis für eine Ausbildung im Gesundheitswesen. Die Grundlage für vielseitige Weiterbildungs- und Studienmöglichkeiten. Der deutlich zunehmende Pflegenotstand, der sich speziell im Bereich der qualifizierten fehlenden Fachkräfte zeigt, ermöglicht den frischexaminierten Gesundheits- und Krankenpfleger eine große Auswahl an Stellenangeboten im In- und Ausland. Nie zuvor waren die Jobchancen für die Berufseinsteiger so vielfältig. Eine große Auswahl an Stellenangeboten deutet darauf hin, wie schwierig es derzeit für die Kliniken ist, qualifiziertes Fachpersonal zu bekommen. Speziell in den Ballungsgebieten verschlechtert sich die Situation der Stellenbesetzung mit fachlich hoch qualifiziertem Personal. Alle Absolventen konnten unter vielfältigen Angeboten von regionalen und überregionalen Einrichtungen des Gesundheitswesens ihre zukünftigen Arbeitgeber auswählen. Das Krankenhaus Weilburg wird in diesem Jahr eine Vielzahl der ausgebildeten Pflegefachkräfte übernehmen. Die Klinik bevorzugt bei der Auswahl von Bewerbern für einen Ausbildungsplatz in der Gesundheits- und Krankenpflege Interessenten aus der Region Limburg/Weilburg, um eine spätere Fluktuation der Fachkräfte so gering wie möglich zu halten. (red)