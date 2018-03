Polizei sucht die Einbrecher

WEILMÜNSTER/BAD CAMBERG Die Polizei in Limburgbitten die Bürger um Hilfe: Bei den Ermittlungen zu zwei Einbrüchen in REWE-Getränkemärkte in Weilmünster und Bad-Camberg sind die Beamten auf Hinweise angewiesen.

Copyright © mittelhessen.de 2015