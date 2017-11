Pop-Größen kommen nach Weilburg

Von Olivia Heß

Musik Max Giesinger und Gregor Meyle treten am 31. August bei „Pop am Fluss“ an der Lahn auf

Treten im Spätsommer nächsten Jahres bei „Pop am Fluss“ in der Weilburger Hainallee auf: Max Giesinger (l.) und Gregor Meyle. (Fotos: Kai Marks/Axel Müller Photography)

Weilburg Das dürfte die Fans deutscher Popmusik freuen: Max Giesinger und Gregor Meyle geben im nächsten Jahr in Weilburg ein Konzert. Die beiden Musiker treten im Spätsommer bei „Pop am Fluss“ auf.

Nach dem Auftritt von „The Voice“-Juror Mark Forster in diesem Sommer in Weilburg hat der Veranstalter für die Konzertreihe „Pop am Fluss“ im nächsten Jahr gleich zwei namhafte deutsche Künstler verpflichtet. Giesinger und Meyle werden am Freitag, 31. August, auf dem Festplatz in der Hainallee auf der Bühne stehen.

Der Vorverkauf für dieses Konzert beginnt am heutigen Freitag (3. November) um 14 Uhr.

Auch am Samstag, 1. September, sollen Musikfans bei der Open-Air-Veranstaltung auf ihre Kosten kommen. Wer dann auf der Bühne steht, verrät Veranstalter Lulu Castell aus Koblenz allerdings noch nicht. „Pop am Fluss“ soll aber „ein Rock-Pop-Event für die ganze Familie“ sein, heißt es.

Tickets für das Konzert der beiden Musiker kosten 49,65 Euro und sind ab sofort erhältlich

Die Verpflichtung von Giesinger und Meyle dürfte vor allem die Herzen vieler Mädchen und junger Frauen höher schlagen lassen. Mit seinem Hit „80 Millionen“ hielt er sich monatelang in den deutschen Charts, ebenso mit dem Lied „Wenn sie tanzt“. Der 29-jährige Shootingstar aus dem Schwarzwald hat allein in diesem Jahr mehr als 150 Konzerte und Festivalauftritte absolviert.

Gitarre, Hut und Brille – das ist Gregor Meyle. Nachdem er 2007 bei einer ProSieben-Castingshow von Stefan Raab Platz zwei belegte, wurde ein größeres Publikum durch seinen Auftritt bei der TV-Show „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ im Jahr 2014 auf den Singer-Songwriter aus dem schwäbischen Backnang aufmerksam. Meyle hat bereits fünf Studioalben veröffentlicht, das erfolgreichste war „Meylenweit“ aus dem Jahr 2010. Zu seinen Hits gehören „Niemand“ und „Keine ist wie du“. 2015 startete der 39-Jährige eine eigene TV-Musikshow: „Meylensteine“.

Ausgerichtet wird „Pop am Fluss“ erneut von der Koblenzer Agentur Lulu Castell Eventservice, die bereits in diesem Jahr das Open Air organisiert hat. Weilburgs Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) freut sich, dass die beliebte Konzertreihe fortgesetzt wird: „Ich freue mich über die neue Auflage von ,Pop am Fluss‘, und dass damit die erfolgreichen Großkonzerte an der Lahn auch im Jahr 2018 weiter fortgeführt werden.“

Karten für das Konzert von Max Giesinger und Gregor Meyle am 31. August ab 19 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) gibt es ab sofort zum Preis von 49,65 Euro inklusive Gebühren an allen bekannten Vorverkaufsstellen mit ADTicket, bei der Tourist-Information am Schlossplatz in Weilburg sowie im Internet unter www.adticket.de. Tickets für Schwerbehinderte sind ausschließlich bei der Tourist-Info, (0 64 71) 3 14 67, buchbar. Sie zahlen – ebenso wie Rollstuhlfahrer – den Normalpreis, dürfen aber kostenlos eine Begleitperson mitbringen.